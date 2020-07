Dopo la rottura da Pamela Enzo Capo ha confessato di sognare un figlio tutto suo.

Dopo la rottura con Pamela Barretta, il cavaliere del trono over Enzo Capo si confessa a cuore aperto: dal desiderio di un figlio al rapporto con le ex, passando per l’amore per il lusso.

Enzo Capo: il desiderio di un figlio

Anche se la storia con Pamela Barretta si è conclusa nel peggiore dei modi Enzo Capo ha le idee chiare per il futuro: l’ex cavaliere del trono over desidera metter su famiglia, e in futuro sogna di poter avere finalmente un figlio. Per quanto riguarda i suoi rapporti con le ex – escluso quello con Pamela – Capo si è detto capace di mantenere buoni rapporti con tutte, e di essere un’ottimista per natura.





Com’è noto l’ex cavaliere ha una vera e propria passione per le auto di lusso e l’alta moda, così alla domanda su cosa sia meglio tra “due cuori e una capanna” o il lusso sfrenato, il cavaliere non ha dubbi: “se poi i sacrifici lavorativi ti danno la possibilità di rendere più accogliente la capanna… beh, ben venga”.

Dopo la rottura con Pamela sui social sono apparse alcune foto che ritraevano il cavaliere con una misteriosa ragazza mora, ma lui ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale. A sua volta la dama del trono over ed ex compagna di Enzo Capo ha replicato a mezzo social contro una serie d’insulti ricevuti proprio all’indomani della loro rottura. In tanti, tra i fan di Uomini e Donne, sperano un giorno di poterli vedere di nuovo insieme, e chissà se i due affronteranno ancora un chiarimento proprio al dating show di Maria De Filippi.