Fedez vestito da Chiara Ferragni scatena il web. La coppia si trova in Puglia in occasione della sfilata estiva di Dior.

Chiara Ferragni e Fedez sanno bene come far parlare di sé. Ogni occasione è buona per prendere in considerazione la coppia più social di Instagram. Chiara e Federico stanno trascorrendo dei giorni di vacanza in Puglia, in occasione della nuova sfilata di Dior.

I due, come fanno ogni giorno, hanno postato tante foto e storie per condividere la maggior parte dei loro momenti di relax e vacanza con tutti i follower che li seguono con grande amore. Proprio nelle ultime ore, su tutti i social, ha spopolato un video che vede protagonista Fedez. Il rapper ha sorpreso tutti indossando dei panni un po’

particolari.

La sfilata di Fedez

Nel video pubblicato da Chiara Ferragni, si vede il rapper Lombardo sfilare proprio nei panni della moglie. Ha indossato, per l’occasione, ben tre outfit. Il risultato è, ovviamente, spettacolare e molto divertente. Il contenuto è stato pubblicato con la didascalia “ready for @dior show in Lecce like..”. La coppia, infatti, ha partecipato alla sfilata della nota casa di moda francese. Si tratta di una prima volta assoluta, in quanto Dior non aveva mai organizzato sfilate fuori da Parigi.

Il web si scatena

Come era immaginabile, il video in pochissimi minuti ha fatto il pieno di like e di visualizzazioni. Tanti sono stati anche i commenti a favore del rapper. C’è un utente che ha scritto: “È troppo forte Fedez“, c’è, poi, chi rincara la dose affermando “Ecco perché siete la mia coppia preferita, con voi non ci si annoia mai“.

Insomma, anche questa volta, i Ferragnez in fatto di originalità e ironia battono tutti.