Un ex cavaliere di Gemma Galgani partecipa ad un nuovo reality show.

Un ex cavaliere di Gemma Galgani è pronto a partecipare ad un nuovo reality show. Spesso è capitato che dei protagonisti di Uomini e Donne finissero in un reality, come è accaduto a Luca Onestini, Giulia De Lellis e Andrea Damante, per esempio.

Questa volta, però, il web ha storto un po’ il naso, visto che il cavaliere di Gemma Galgani non è così famoso e non ha ottenuto un successo tale da pensare ad un passo così importante. Stiamo parlando di Fabrizio Cilli, uno dei corteggiatori di Gemma, che è andata da Federico Fashion Style, che ha fatto maggiormente parlare di sé.

Il cavaliere di Gemma Galgani

Fabrizio Cilli è stato un cavaliere di Gemma Galgani, che potrebbe diventare conduttrice, molto particolare e soprattutto molto in cerca di visibilità. L’uomo ha 40 anni ed è un personal trainer di Termini Imerese. Mentre frequentava Gemma Galgani, Gianni Sperti ha scoperto che in realtà era fidanzato e aveva solo bisogno di farsi vedere, per questo è stato mandato via dalla trasmissione. Nonostante la sua breve apparizione in tv, a quanto pare ha ottenuto abbastanza successo per continuare la sua carriera sotto i riflettori.

Parteciperà, infatti, al nuovo reality show Affinity, che potrebbe essere trasmesso da Mediaset.





Le registrazioni di Affinity partiranno ad agosto. Il programma sarà presentato dalla transgender Manila Gorio e il famoso chirurgo dei vip Giacomo Urtis. I vip in gara saranno 28 e avranno l’obiettivo di stabilire qualsiasi tipo di affinità tra di loro.

Lo scopo del gioco, ovviamente, è salvarsi dalle nomination. Si tratta di un esperimento sociologico dove vincerà chi avrà stabilito il massimo delle affinità tra i concorrenti. Uno di questi sarà proprio Fabrizio Cilli, nonostante non sia particolarmente apprezzato dal pubblico. Tra gli altri concorrenti ci sono Selvaggia Roma, Alessio Lo Passo, Stefano Torrese, Erika del Grande Fratello Nip, Oronzo e Valentina di Temptation Island e Alessandro Calabrese.