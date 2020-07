In alcune IG Stories di Belen Rodriguez si vede Gerry Scotti con un grosso tutore alla gamba: cos'è successo al popolare conduttore?

In questi giorni si stanno svolgendo le registrazioni di Tu si que vales, programma condotto da Belen Rodriguez che andrà in onda il prossimo autunno nella sua nuova edizione. Insieme alla showgirl argentina ritroveremo anche Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, oltre naturalmente alla rocambolesca giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

La giuria popolare sarà invece rappresentata ancora una volta dalla frizzante Sabrina Ferilli.

Gerry Scotti con tutore e stampelle

Proprio in una delle ultime Ig Stories della modella argentina è apparso lo zio Gerry con due stampelle e un evidente tutore alla gamba destra. Tali immagini hanno subito creato apprensione nei fan, che si sono chiaramente chiesti cosa mai gli possa essere successo.

Gerry Scotti non ha rilasciato dichiarazioni sul suo attuale stato di saluto e nemmeno sul suo account social è stato pubblicato nulla a riguardo. Sicuramente a Belen saranno arrivati tantissimi commenti da parte dei follower che le avranno chiesto cosa sia accaduto al popolare conduttore di Canale 5. Non resta quindi che attendere novità da parte della Rodriguez o dello stesso Scotti. Al momento non sappiamo infatti cos’abbia portato il conduttore a doversi muovere con delle stampelle, né quali siano le sue condizioni.

L’unica cosa che possiamo fargli sono gli auguri di pronta guarigione, aspettando di vederlo a settembre nelle nuove puntate dello show targato Mediaset.