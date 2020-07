Malena annuncia il nuovo film: collaborazione con Mr. Marra

L'annuncio su Instagram dell'uscita del nuovo film di Malena.

Malena annuncia su Instagram l’uscita del suo nuovo film, in collaborazione con Mr. Marra, famoso youtuber. Dove c’è Malena c’è provocazione e un seguito di fan davvero incredibile. Il suo profilo Instagram conta 675 mila follower ed è davvero ad alta tensione.

La donna ama provocare i suoi follower, ma questa volta ha dato un annuncio molto importante, che riguarda proprio l’uscita del suo nuovo film. Annuncio che è stato decisamente apprezzato dagli utenti, visti i tanti commenti di approvazione che ha ricevuto.

Malena annuncia il nuovo film

Il web si è letteralmente scatenato dopo l’annuncio del nuovo film di Malena, che ha scatenato un assembramento di ragazzini. La donna ha pubblicato una foto di un bacio molto passionale con Mr.Marra, svelando che il suo nuovo lavoro è online e può essere visto da tutti. La foto ha scatenato il web, che ha subito iniziato a commentare, facendo tantissimi complimenti a Malena e chiedendole ulteriori dettagli su questo film.

Dopo diverse collaborazioni con Rocco Siffredi, la bella attrice è pronta a mostrare al mondo questo nuovo lavoro, intitolato La scarpetta.





Negli ultimi mesi Malena aveva annunciato di aver fatto voto di castità, visto che la pandemia aveva toccato in modo molto serio il suo settore.

La donna, per ovvi motivi, non ha potuto lavorare per lungo tempo, ma a quanto pare ora è tornata ed è stata davvero acclamata dalla folla virtuale. I commenti sotto il suo post sono tantissimi e sono tutti davvero entusiasti del suo ritorno sulle scene dopo lo stop dovuto al Coronavirus.