Nell'intricata vicenda che vede come protagonisti Belen e Stefano si inserisce ora anche Veronica Cozzani: la decisione della mamma della showgirl

Già sappiamo che Belen Rodriguez si trova Ibiza, dove arriveranno presto anche i fratelli Cecilia e Jeremias coi rispettivi fidanzati, Deborah Togni e Ignazio Moser. Nell’immensa villa della showgirl argentina sull’isola spagnola dovrebbe far tappa anche l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, nuovo suo presunto fidanzato.

A dire il vero, secondo i rumors più recenti, pare che il 40enne partenopeo via abbia già messo piede, ma si resta in ogni caso in attesa di una sua “seconda venuta”.





De Martino allontanato dalla suocera

Nel mentre, permane il gelo tra Belen e l’ex marito Stefano De Martino, incontrato in aeroporto e con il quale non si è scambiata nessun saluto.

Resta un mistero anche il post della presentatrice dove parla di karma, tradimenti, illusioni e offese, che in molti hanno visto proprio come una frecciatina nei confronti del ballerino. Ma un’altro elemento si aggiunge ora alla già ricca “telenovela” italo-argentina. A metter, se possibile, ancora più distanza nella coppia è infatti intervenuta niente meno che la madre di Belen, Veronica Cozzani. Proprio la donna ha deciso di smettere di seguire l’ex genero suoi social, a quanto pare dopo la risposta di Stefano allo sketch del comico Peppe Iodice a Made in Sud.

Quale sarà ora il prossimo scoop?