Kikò Nalli ha rotto il silenzio e sul presunto riavvicinamento con Tina Cipollari: “Massa di falsi”.

Nuovo colpo di scena per Tina Cipollari. Dopo due anni di amore, pare, che l’ opinionista di Uomini e Donne abbia lasciato il suo compagno Vincenzo. È stato il settimanale DiPiù a sganciare questa bomba mediatica. Tramite le testimonianze di alcuni amici della nemica di Gemma Galgani, il settimanale ha cercato di ricostruire le cause di questa possibile rottura.

Oltre alla lontananza, che impedisce ai due di vivere la loro storia d’amore, stando ad alcune voci, la presenza di Kikò avrebbe inciso sulla rottura.





Le parole di Kikó Nalli

Dalle parole di alcuni amici, infatti, pare che l’intenzione di Tina Cipollari sia quella di ricostruire il nucleo familiare insieme ai suoi figli e all’ex marito Kikò, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Proprio in queste ore, però, è intervenuto sulla questione il parrucchiere. Con un commento lasciato su Instagram, infatti, ha smentito categoricamente ogni presunto gossip. Kikò ha esordito dando dei bugiardi a tutti coloro i quali si sono permessi di mettere in giro questo rumors. Stando alle sue parole, dunque, non sarebbe lui la causa della rottura tra Vincenzo e la Cipollari. Non è finita.

Il silenzio di Tina Cipollari

Se da un lato Kiko ha smentito un presunto ritorno di fiamma con la sua ex moglie Tina, dall’altro la stessa Cipollari ha preferito mantenere la via del silenzio. Da parte dei diretti interessati non ci sono state ne smentite ne conferme, segno, questo, che qualcosa sta effettivamente accadendo nella loro coppia. Resta attendere i prossimi giorni per ulteriori novità.