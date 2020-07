Valentina Vignali ha svelato ai fan il segreto del suo fisico da urlo e dei chili persi.

Valentina Vignali è straordinariamente dimagrita e sui social ha spiegato in prima persona i segreti della sua dita e del suo dimagrimento (di ben 15 chili).

Valentina Vignali è dimagrita: le foto

Valentina Vignali ha rivelato di aver perso circa 15 chili dopo il suo ingresso al GF Vip.

La cestista avrebbe attuato una dieta ferrea e uno stile di vita sano ed equilibrato in quella che lei avrebbe definito “l’operazione pumba”:





“Uscita dal Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita.

Ho iniziato questo programma di allenamento da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere”, ha rivelato l’ex gieffina, il cui peso forma sarebbe di 69 chili per 1.83 d’altezza.

Sui social con i suoi scatti in bikini Valentina Vignali sa sempre come far perdere la testa ai fan, e in tanti le hanno fatto i complimenti per il suo fisico da urlo.

Oggi la cestista sembra aver ritrovato la serenità anche per quanto riguarda la vita sentimentale: al suo fianco è sempre presente il fidanzato Lorenzo Orlandi, a cui si è legata una volta naufragata la sua storia con Stefano Laudoni.

Il nuovo fidanzato della cestista è di professione fotografo, e tra i due l’alchimia sembra essere alle stelle. A sua volta Stefano Laudoni sembra aver ritrovato la serenità accanto alla nuova fidanzata, Giorgia Crivello.