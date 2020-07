In relax in piscina, Wanda Nara ha postato una nuova foto sul suo profilo Instagram dove si vede il suo lato b da urlo in primo piano

Wanda Nara è senza dubbio uno dei personaggi rivelazione degli ultimi tempi. Oltre a essere una sapiente agente sportiva per il suo compagno Mauro Icardi, ha saputo infatti dimostrare grandi doti di intrattenimento anche in televisione. Dopo essere stata l’opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Pupo nell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, la showgirl argentina è divenuta pressoché famosa in tutta Italia.

Wanda Nara: lato B strabiliante

Elemento principale di questo suo grande successo, oltre alle indiscusse capacità professionali e al gossip relativo alla storia d’amore col marito calciatore, è certamente la sua proverbiale bellezza. Tutti apprezzano infatti senza riserve le curve della procuratrice sudamericana, affollando il suo account Instagram con commenti e like a raffica.

Visualizza questo post su Instagram Soñándo vacaciones desde la piscina de mi casa .. ustedes ? Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 23 Lug 2020 alle ore 10:59 PDT

La compagna di Mauro Icardi è dunque tornata a deliziare i suoi seguaci con una nuova foto sul suo profilo ufficiale. Trascorrendo una giornata di relax in piscina, ecco che Wanda Nara si è ritratta in costume con il suo superbo lato B in primo piano. Inutile sottolineare come lo scatto abbia raccolto migliaia di apprezzamenti nel giro di pochissimo tempo, dimostrando ancora una volta quanto la soubrette sia assai apprezzata sul popolare social network.