Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 luglio al 2 agosto 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 27 luglio al 2 agosto 2020

Ottima settimana per i nati sotto i segni di Gemelli, Cancro, Vergine e Acquario, quotati con cinque punti su cinque.

Buon periodo in generale anche per gli altri, tutti con un punteggio minimo di tre su cinque.

Ariete

Venere favorevole permette di avere una carica sensuale per tutta la settimana, cosa che consentirà di rendere stimolanti i rapporti con gli altri. Sono in vista realizzazioni significative: tuttavia in vista di agosto le relazioni che non funzionano saranno messe al bando.

Toro

Non è una settimana difficile per i sentimenti: agosto potrebbe essere il mese del grande incontro o della definizione di un rapporto.

Quanto al lavoro, per chi ha un attività in proprio non si esclude che sia già arrivata una proposta per settembre.

Gemelli

Da marzo Venere si trova nel segno e ne uscirà solo il 7 agosto: se non ha portato amore e passione forse è perché si ha paura di sbagliare. Se c’è un nuovo rapporto, il consiglio è quello di svilupparlo nei prossimi mesi.

Cancro

Attenzione a non mettere troppo in discussione un rapporto tra sabato e domenica, perché potrebbero essere delle giornate conflittuali.

Ad ogni modo si avranno testimonianze di affetto e dentro i nati sotto questo segno c’è più serenità del solito.

Leone

Si tratta di un periodo particolare in cui si sconsiglia una fuga dalla realtà perché potrebbe avere conseguenze negative soprattutto nelle relazioni nate di recente. Si raccomanda attenzione tra lunedì e martedì.

Vergine

Le unioni di questo periodo si contraddistinguono per una forte corrente emotiva e nascono con persone che non fanno parte del proprio ambiente, conosciute anche per caso.

Il consiglio è di cercare di movimentare le cose e ricordare che agosto sarà un mese di recupero.

Bilancia

I sentimenti possono salvare da qualche pensiero malinconico: poiché l’amore è importante, sabato e domenica la Luna nel segno permetterà di chiarire qualche dubbio. Quanto al lavoro la fase è invece indecisa e anche chi esce da uno stop lavorativo non è del tutto convinto di quello che farà durante l’autunno.

Scorpione

Nel corso della settimana le coppie avvertiranno una certa confusione: lunedì e martedì saranno giornate in cui è sconsigliato azzardare in amore e prendere tutto troppo di petto.

Le emozioni provate saranno falsate dalla stanchezza accumulata.

Sagittario

Presto Venere non sarà più in opposizione. Le stelle sono vantaggiose ed è possibile anche innamorarsi dall’oggi al domani. Le incertezze dei mesi passati possono essere superate e il consiglio è di dimenticare ciò che non va.

Capricorno

Le relazioni occasionali appagano a metà: i nati sotto questo segno però per non compromettersi spesso le vivono lo stesso, ma stanno male perché hanno bisogno di un riferimento stabile. Venerdì sarà meglio evitare polemiche con Cancro e Ariete.

Acquario

Con un cielo così importante per le relazioni è difficile mettersi da parte: è il periodo migliore per riscattare un amore o dedicarsi a qualcosa che piace. Sabato e domenica saranno giornate molto positive.

Pesci

Tutto può scorrere meglio e le coppie che sono arrivate insieme alla fine di luglio adesso sanno che si vogliono bene davvero. Meglio comunque cercare di stare più attenti ai sentimenti degli altri e concedere più attenzioni al partner.