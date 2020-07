Anna e Andrea sono finiti al centro delle critiche da parte di alcuni ex protagonisti di Temptation Island

Tra le coppie protagoniste della settimana stagione di Temptation Island quella formata ad Anna e Andrea. Proprio quest’ultimi sono finiti al centro delle critiche, anche da parte di alcuni ex protagonisti, come Cecilia Zagarrigo, Sossio Aruta, Serena ed Elga Enardu.

Anna e Andrea al centro delle critiche

Cecilia Zagarrigo, felicemente legata a Carlo Pietropoli, ha vestito in passato il ruolo di tentatrice a Temptation Island. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha commentato il percorso delle coppie in gioco, tra cui quella formata da Anna e Andrea. A tal proposito ha dichiarato: “Andrea mi fa tanta tenerezza. Ha quasi la mia età e, secondo me, è un ragazzo maturo e con la testa sulle spalle.

Penso voglia vivere una relazione di coppia con i tempi giusti, tenendo conto dei suoi anni rispetto a quelli della sua fidanzata che invece pensa solo a questo ipotetico figlio. Spero che Andrea esca da solo. Da quello che sta dimostrando Anna, credo che lui abbia bisogno di una relazione più sana e meno a comando”.

Un punto di visto condiviso anche da altri ex concorrenti del noto reality, con Sossio Aruta che ad esempio ha dichiarato: “Andrea e Anna sono due persone troppo diverse, almeno secondo me e Ursula.

La verità è che lui meriterebbe tanto amore e rispetto, e invece lei, secondo noi, non si sta comportando bene con lui”. Alessandra De Angelis, che ha preso parte a Temptation Island nel 2015, invece ha affermato: “Credo che Anna abbia usato un metodo un po’ machiavellico per attirare l’attenzione di Andrea e lui, essendo molto giovane, non credo che accetterà questo modo di fare, a meno che la sua compagna non riesca a intortarlo in qualche modo”.





Anche Serena ed Elga Enardu hanno commentato il percorso delle coppie della settima stagione di Temptation Island. Serena ha affermato ti tifare per la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, mentre per Elga la coppia più interessante del programma “è quella composta da Andrea e Anna.

La strategia messa in atto da Anna personalmente mi perplime e lui mi pare troppo succube della fidanzata. Non mi sembrano stare bene insieme. Hanno obiettivi differenti e in questo la differenza d’età non li aiuta”.