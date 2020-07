Tina Cipollari sbotta contro le fake news: “Vergognatevi, destabilizzate i miei figli”.

Non c’è pace per Tina Cipollari. Il settimanale Di Più, sollecitato da alcuni presunti amici dell’opinionista, ha parlato di una separazione tra la Cipollari e il suo nuovo compagno Vincenzo. Addirittura, sempre secondo queste voci, una delle cause del loro allontanamento sarebbe dovuto alla presenza dell’ex marito di lei, Kikó Nalli.

Dopo che questa notizia ha fatto il giro di tutti i social, sono arrivate le pronte smentite da parte di tutti i protagonisti della vicenda di gossip. Primo fra tutti, è stato Kikó a commentare la situazione su Instagram. Ha ritenuto coloro i quali hanno lanciato la news come ignoranti e bugiardi. Stufa di queste fake news, anche Tina Cipollari ha voluto dire la sua. Lo ha fatto tramite una storia sul suo profilo Instagram, dove non ha usato di certo parole dolci contro chi ha diffuso la notizia.





La risposta di Tina Cipollari

“A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere, ma solo di pettegolezzi, di quei gossip sterili che servono a poco, il più delle volte a niente”, dice la Cipollari contro la testata che ha riportato la notizia, Di Più, a cui lei è molto legata.

Secondo l’opinionista di Uomini e Donne si tratterebbe solamente di voci di corridoio. “Voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre… Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi.Vergognatevi! Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia.

Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più”.