Alessandro Graziani si è fidanzato con la ciclista Letizia Paternoster.

Nuovo amore per Alessandro Graziani. Dopo la breve relazione vissuta con Serena Enardu, conosciuta a Temptation Island Vip, e la partecipazione come corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, il pallavolista ha finalmente trovato chi gli fa battere il cuore.

La fortunata si chiama Letizia Paternoster. Come lui, anche Letizia è molto famosa nel mondo sportivo. Infatti, è campionessa di pistard ed è anche ciclista per il team Trek-Segafredo. Ad annunciare ai fan la nuova relazione ci ha pensato proprio Letizia. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae lei e Alessandro intenti a scambiarsi un affettuoso bacio.

Chi è Letizia Paternoster

Letizia ha anche un partente d’eccezione. La ciclista, infatti, è cugina del noto attore Peter Faccinelli, da tutti conosciuto per aver interpretato Carlisle Cullen nella celebre saga Twilight. Letizia ha da poco ripreso ad allenarsi. Negli scorsi mesi, infatti, aveva subito un brutto incidente che l’aveva allontanata dalle piste. Ora, dopo che il dolore è passato, è pronta a tornare in gara e ad allenarsi per prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Ovviamente, ora che si è fidanzato, le speranze di vedere seduto Alessandro sul trono di Uomini e Donne, sono davvero minime se non azzerate. Dopo l’abbandono del programma di Maria De Filippi, infatti, molte fan avevano chiesto alla trasmissione di dare una seconda possibilità al pallavolista. Nel corso della stagione, la tronista Giovanna Abate aveva preferito Sammy a lui.