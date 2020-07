Alessia Marcuzzi: con la dedica della figlia dimentica i gossip su Stefano

Una dolce dedica della figlia Mia fa dimenticare ad Alessia Marcuzzi tutti i rumors e i gossip che l'hanno riguarata durante l'estate.

Dopo essere stata al centro dei gossip sulla separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi sembra essere tornata alla serenità: a dimostrarlo un post su Instagram in cui ha condiviso una dedica della figlia Mia, avuta con Francesco Facchinetti, sullo sfondo di una Roma al tramonto.

Alessia Marcuzzi: la dedica della figlia

“I love you to the moon and back. Thanks for make me feel better all the times“. Queste le parole che la piccola ha voluto dedicare alla madre, scrivendole su un foglio e corredandole di cuori. Una frase a cui la mamma ha risposto con un “Mee too” non senza ammettere di essersi sciolta nel leggerle. Un sollievo, quello dell’affetto dei figli, che le ha permesso di trascorrere lunghe giornate tra mare, sole e tuffi lontana dai chiacchiericci che la volevano collegata alla rottura di una delle coppie più discusse dell’estate.

Ma il gesto spontaneo della figlia e della sua dichiarazione d’amore sono stati in grado di far dimenticare tutti i brutti pensieri e i rumors, compreso quello secondo cui stesse vivendo una crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi.

Il simbolo di un legame speciale testimoniato anche dai tanti momenti della vita quotidiana che Alessia è solita condividere con lei.

I gossip su Stefano De Martino

Era stata Dagospia a lanciare la bomba secondo cui Alessia Marcuzzi si fosse avvicinata al ballerino napoletano durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E che avesse in qualche modo compromesso la sua relazione con la showgirl argentina. Voci prontamente smentite da tutti i tre personaggi al centro del gossip.