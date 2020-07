Cristian Galella e Selvaggia Roma sono stati beccati insieme ad una serata: al via i gossip dopo la fine della relazione di lui con Tara Gabrieletto.

Cristian Galella e Selvaggia Roma sono stati avvistati insieme in un locale: una storia pubblicata su Instagram mostra infatti l’ex di Tara Gabrieletto e l’ex di Francesco Chiofalo trascorrere una serata, second quanto si può intuire dallo scatto, di complicità.

Cristian Galella e Selvaggia Roma insieme?

Forse si sono incontrati per caso e altrettanto probabilmente sono soltanto amici. Ma dato che Galella ha da poco chiuso la sua relazione con Tara, i gossip su di lui imperversano per cercare di capire chi prenderà il posto della sua ex moglie. Alcuni rumors avevano parlato di un avvicinamento con una tale Mina, una donna di 42 anni con cui si vedrebbe con regolarità.

Ma nulla di confermato dal diretto interessato.

Il sito che ha condiviso la notizia e la fotografia, Donnapop, non ha fornito molti dettagli relativi all’incontro. Pare che lui fosse a cena con amici, tre coppie precisamente, e che lei li avrebbe raggiunti in un secondo momento. I due si sarebbero così salutati fino a quanto non sono stati beccati in atteggiamenti lontani dall’essere innocenti.

Per il momento né Cristian né Selvaggia hanno risposto ai pettegolezzi circolati sulla serata passata in compagnia. Resta solo da attendere per capire se il gossip sul loro conto non ha ragion d’essere e tra i due c’è soltanto un rapporto di amicizia o se col tempo potrà rivelarsi attendibile e la Roma diventerà il la nuova donna che farà battere il cuore a Galella.