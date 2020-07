Taylor Mega che fa ginnastica infiamma il mondo di Instagram.

Taylor Mega sa sempre bene come conquistare i suoi fan. Sul suo profilo Instagram, infatti, è seguita da più di 2 milioni di follower. Ogni giorno posta molte foto dove mette in evidenza la sua forza fisica pazzesca. Taylor, in occasione dell’estate, diventa sempre più bollente e rende infuocato Instagram.

Anche questa volta ci è riuscita. Proprio poche ore fa, infatti, l’influencer ed opinionista di Barbara d’Urso, infatti, ha pubblicato un video mentre era intenta a fare alcuni esercizi fisici, per tenere allenato il suo corpo. Si tratta di una clip registrata per pubblicizzare un prodotto di una nota marca di bevande energizzanti.



Il video di Taylor Mega

In pochi minuti, lo scatto ha fatto incetta di like e di condivisioni. Instagram, insomma, si è infuocato. Tanti sono stati i commenti di apprezzamento per Taylor Mega. Ciò che ha colpito i follower, infatti, è proprio il fisico pazzesco della Mega. L’influencer è apparsa con dei lunghi capelli biondi con alcune piccole treccine. Indossava un completo rosa molto aderente. Il top e il pantaloncino evidenziano gli addominali scolpiti dell’influencer. Per lei è un periodo davvero molto bello. Si sta godendo l’estate in compagnia del suo fidanzato, il cantante trapper Tony Effe.