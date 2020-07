Alba Parietti ha deciso di replicare ad alcune sue foto del "prima e dopo" pubblicate online e sui giornali: lo scatto al naturale sfida il gossip

Alba Parietti non ha per nulla gradito l’ultimo pezzo su di lei pubblicato da Oggi e Dagospia. La conduttrice e opinionista è di fatto tornata al centro dell’attenzione mediatica proprio per alcune foto apparse sui rotocalchi, dove compare senza ritocchi e filtri.

Sono peraltro le stesse immagini che lei ha postato anche su Instagram, però dopo averle modificate.

La differenza tra il prima e il dopo è chiaramente evidente, ma – come precisa l’attrice nel suo post di replica – a 59 anni il confronto è del resto inevitabile. Alba Parietti si chiede dunque che senso abbia avuto dimostrare il fatto che ritocca le foto, quando la maggior parte degli utenti lo fa. Oramai, del resto, gli stessi smartphone hanno effetti di bellezza preimpostati prima di un qualsiasi scatto.

Ecco dunque il messaggio della soubrette piemontese in replica al nuovo gossip scatenatosi su di lei: