La 46enne Angelica Scent ha raccontato il suo percorso da hostess ad attrice a luci rosse: le rivelazioni dopo la particolare scelta

Intervistata di recente da un notissimo sito di gossip, Angelica Scent ha raccontato sé stessa tra esperienze di vita e trasgressioni, che l’hanno portata a prendere anche delle drastiche decisioni. L’attrice a luci rosse oggi 46enne ha infatti deciso di lasciare il suo posto fisso come assistente di volo perché era diventato per lei troppo noioso.

Così, da grande amante del sesso e del mondo dell’hard fin dall’adolescenza, ha deciso di coronare il sogno di diventare una pornoattrice.

Angelica Scent: da hostess all’hard

“Ho iniziato per gioco e curiosità, frequentando i club con un uomo conosciuto su internet dopo la separazione da mio marito”. Angelica è peraltro mamma, dichiarando di essere stata poco presente nella vita dei suoi ragazzi, prima per il suo lavoro da hostess e adesso per quello di pornostar ed escort.

La donna ha tuttavia precisato che sia l’ex marito sia i figli sanno qual è il suo attuale mestiere. Arrivando ad accettarlo dopo alcuni iniziali momenti comprensibilmente difficoltosi.





Con circa 30 film all’attivo, Angelica Scent ha dichiarato di adorare il sesso orale.

“Se le donne vogliono praticarlo bene devono essere golose e amare ciò che stanno facendo”, ha sottolineato ancora la protagonista di pellicole per soli adulti. “Bisogna pensare di mangiare il gelato più buono del mondo degustandolo accuratamente, leccandolo dappertutto e ogni tanto dando qualche affondo fino alla base del cono”. Quello che la rende diversa rispetto alle altre colleghe è la reale passione durante le riprese. Come da lei stessa dichiarato: “Amo godermi ogni istante senza pormi alcun limite”.