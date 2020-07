Le foto estive di Barbara D’Urso continuano a ricevere like a profusione: il nuovo scatto in topless che ha scatenato i fan

Come sappiamo, Barbara D’Urso di sta godendo le sue vacanze prima di riprendere le file dei suoi amati programmi televisivi a settembre. Nel contempo, sulla popolare presentatrice partenopea si è venuto a creare un vero e proprio trend. Si tratta nella fattispecie delle sue foto estive, dove si mostra disinvoltamente in costume, pubblicando anche immagini piuttosto piccanti, come l’ultima dove appare senza veli.

Barbara D’Urso, bollente in piscina

Tra gli scatti di questa estate 2020 di Barbara D’Urso, uno in particolare che la mostrava in bikini al mare aveva scatenato commenti e like a non finire. Come se non bastasse, una nuova foto postata pochi giorni fa l’ha vista stesa sempre in acqua, ma questa volta senza la parte superiore del costume. La conduttrice ha peraltro scherzato con i suoi fan precisando nella didascalia “Troppo caldo” e aggiungendo la sua frase preferito, ovvero “Col cuore”.

Il tutto è stato poi accompagnato da un’ulteriore precisazione, ossia la parola “Hot”, che ha giocato sul doppio senso della calura estiva e del topless decisamente sexy.

Visualizza questo post su Instagram Troppo caldo🔥😜#hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Lug 2020 alle ore 4:26 PDT

Inutile dire come anche in questo caso la padrone di casa di Domenica Live abbia riscosso una valanga di apprezzamenti.

Molti hanno infatti commentato la perfetta forma fisica della conduttrice partenopea, che lo scorso 7 maggio ha compiuto la bellezza di 63 anni.