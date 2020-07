Stefano De Martino avrebbe il sospetto che a mettere in circolo la voce sulla presunta liaison con Alessia Marcuzzi possa essere stata Belen

Coma sappiamo più che bene, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno più insieme. Dopo essersi riconciliati per qualche tempo, a seguito del lockdown si son detti definitivamente addio. Ovviamente, dopo tale notizia, il gossip è stato alimentano a dismisura, soprattutto relativamente ai loro presunti flirt.

Uno in particolare sta tenendo desta l’attenzione dei media, ossia quello tra il ballerino e Alessia Marcuzzi.

Belen complice del gossip?

Secondo una recente fonte, ad ogni modo, Stefano pare aver avanzato il sospetto che a mettere in giro tale rumors sia stata niente meno che la sua stessa ex moglie. Non sappiamo chi sia il vero responsabile della fine della loro storia, ma certo è però che Belen abbia smentito ufficialmente il filarino tra De Martino e la collega romana.

Lo scrupolo del conduttore di Made in Sud è tuttavia quello che qualcuno possa aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi, sia essa Belen o qualcuno del suo staff.





Questo pensiero non fa certo stare sereno l’ex danzatore di Amici, in quanto si è sempre fidato di sua moglie.

Se questo fosse dunque un gesto di vendetta, per Stefano si tratterebbe di un “atto diabolico”. Il gossip vociferava in effetti che Belen avesse lasciato il coniuge dopo aver scoperto il tradimento con Alessia Marcuzzi. Stefano era del resto intervenuto subito a mezzo social per smentire il tutto, mentre la padrona di casa de Le Iene aveva mostrato nuove felici foto in compagnia di suo marito. La vicenda si fa sempre più ingarbugliata…