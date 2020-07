Piccolo dramma per Benedetta Rossi, che ha sfogato la propria ansia sul web confortata però dal marito Marco

Benedetta Rossi è stata colpita da una piccola tragedia nelle scorse ore. La food blogger più popolare d’Italia nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2020 si è infatti vista distruggere il suo giardino e il suo orto a causa di una violenta grandinata.

La burrasca si è abbattuto sulla campagna marchigiana, dove la conduttrice abita insieme al marito Marco Gentili e al cane Nuvola.

Negli anni diventata una vera e propria beniamina dei social e della tv, la cuoca conta oltre 3 milioni di follower solo su Instagram, senza contare gli altri social network ai quali è iscritta. Oltre all’impegno culinario in sé e per sé, Benedetta scrive anche libri di ricette, tanto che prossimamente ne uscirà uno nuovo.

Inoltre prende parte a diversi programmi di cucina su Food Network, canale tematico della Discovery dove la donna mostra le sue doti gastronomiche oltre alla sua innata gentilezza.

Benedetta Rossi mostra preoccupazione

Purtroppo la grandinata che ha colpito il paese dove vive ha totalmente distrutto l’orto di Benedetta Rossi. Come osservato tuttavia dal suo amato consorte, la serata è stata alfine allietata da un bellissimo arcobaleno, come non se ne vedevano da tempo.

Nella “quiete dopo la tempesta”, la 48enne marchigiana si è dunque messa il cuore in pace. Noi siamo invece certi che in men che non si dica il suo orto tornerà più bello e rigoglioso di prima.