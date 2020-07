Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato. Il suo cuore batte per l’imprenditore Simon Clementi.

Claudia Gerini ha trovato l’amore. L’attrice italiana, dopo un periodo di sofferenza, è tornata finalmente a sorridere tra le braccia di un uomo. Claudia è una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano. Il suo successo è cresciuto soprattutto dopo aver recitato nella serie Tv di Netflix “Suburra”.

La sua vita privata è sempre stata sotto i riflettori. Nel 2002, infatti, la Gerini ha sposato il dirigente Alessandro Enginoli. Con lui ha avuto la sua prima figlia, Rosa. Dopo la separazione dal dirigente, Claudia è stata la compagna di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino. La loro relazione è durata circa 10 anni ed è nata Linda. Da circa un anno, il cuore dell’attrice è tornato a battere per un famoso imprenditore. I due sono sempre stati nascosti, tanto che stanno insieme da parecchi mesi.





Il nuovo amore di Claudia Gerini

Claudia Gerini, intervistata tempo fa dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva confermato il periodo di grande felicità da un punto di vista sentimentale. “La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome.” Pare che la relazione tra i due sia molto seria, tanto che sono stati paparazzati insieme ad un evento pubblico in Sardegna.

Lui è Simon Clementi. Non si sa molto su di lui. Ha 48 anni ed è proprietario dell’ hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano e del bar Jarro a Roma, in zona Ponte Milvio.