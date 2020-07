Enzo Paolo Turchi ha commosso il pubblico di Io e Te ricordando un episodio drammatico della sua infanzia.

Nel salotto televisivo di Io e Te Enzo Paolo Turchi si è commosso fino alle lacrime ripercorrendo la sua infanzia difficile e un dramma vissuto dai suoi genitori prima della sua nascita.

Enzo Paolo Turchi, il dramma

Nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco Enzo Paolo Turchi e sua moglie Carmen Russo si sono commossi.

Turchi ha ripercorso la sua infanzia difficile nella povertà, e ha rivelato che i suoi genitori avrebbero perso due bambine prima del suo arrivo: “Sono morte due sorellineuna a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato. I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la testa, purtroppo, non ci stava più. Poi mia sorella Fulvia che era più grande andò a lavorare fuori”, ha rivelato il coreografo.





Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno una figlia, Maria, nata nel 2013. La bambina è nata quando la ballerina aveva 53 anni e la notizia della sua gravidanza ha destato non poche polemiche proprio per l’età avanzata. Carmen Russo e suo marito hanno sempre preferito replicare a simili polemiche affermando che il loro desiderio di un figlio fosse enorme, e a proposito dell’arrivo di Maria nelle loro vite il coreografo ha ribadito: “Il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze… Quando abbiamo avuto la conferma, abbiamo toccato il cielo con un dito.

Quando l’abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita”.