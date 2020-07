Ezio Greggio sul collega Enzo Iacchetti: “Mai stati amici”

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono amici anche al di fuori della TV? La verità dietro al rapporto tra i due.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono una delle coppie televisive più famose e longeve del piccolo schermo italiano, ma entrambi hanno rivelato che all’inizio della loro carriera la loro collaborazione non sarebbe stata tutta “rose e fiori”. Greggio ha anche rivelato come sarebbero oggi i rapporti col suo storico collega.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: l’amicizia

In passato Enzo Iacchetti ha rivelato che all’inizio della sua carriera al fianco di Ezio Greggio tra i due non ci sarebbe stato grosso feeling. In tanti si sono chiesti se oggi i due siano amici al di fuori del piccolo schermo, e a rispondere a tal proposito è stato Ezio Greggio, che però ha sottolineato come i due abbiano fatto un patto ben preciso all’inizio del loro sodalizio artistico, ovvero quello di non litigare mai.





“In questi anni abbiamo condiviso molta vita privata. Per di più sono morte le nostre mamme, ci sono stati due divorzi, i dolori dei figli. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere.

Ma Striscia è come una grande famiglia“, ha concluso l’ex fiamma di Maddalena Corvaglia.

I due sono sempre stati riservati per quanto riguarda la loro vita privata e non hanno mai confessato apertamente se i loro rapporti abbiano avuto sviluppi anche al di fuori degli show televisivi, dove al pubblico sono sempre apparsi amichevoli e complici l’uno dell’altro. In passato Iacchetti ha rivelato di non avere amici all’interno del mondo televisivo, e in tanti hanno pensato che con questa osservazione il conduttore volesse lanciare una frecciatina proprio al suo storico collega.