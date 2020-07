Ida Platano ha trovato un nuovo amore dopo Riccardo Guarnieri? Un indizio sui social ha fatto scatenare il gossip

Nelle scorse ore, l’ex protagonista di Uomini e Donne Ida Platano pare essere stata spiazzata da una magnifica sorpresa. I fan hanno così subito ipotizzato che per lei possa esserci un nuovo amore all’orizzonte. Dopo la brusca fine della storia con Riccardo Guarnieri, la dama deve infatti fare nuovamente i conti con la solitudine.

In ogni caso, questa volta pare essere diventata molto più consapevole della sua personale situazione, avendo peraltro reagito in maniera molto più solida e serena. L’affetto dei suoi tanti ammiratori l’ha poi aiutata parecchio a superare questa nuova delusione. Ma chi sarà dunque questo presunto ammiratore segreto della bella ex dama bresciana?

Ida Platano potrebbe aver trovato un nuovo amore dopo essere stata letteralmente accolta da una bellissima sorpresa. Un misterioso spasimante le ha difatti inviato un mazzo di rose rosse insieme a un piccolo pensiero per suo figlio. La donna è rimasta così senza parole, registrando poi nelle sue Instagram Stories un video apposito per poter ringraziare l’uomo in questione. Ida ha precisato di non conoscere l’identità della persona… vedremo quindi se ci saranno ulteriori sviluppi!