Ilary Blasi è finita alla gogna social per uno scatto del suo volto: secondo i fan sarebbe irriconoscibile.

Ilary Blasi ha abusato con la chirurgia plastica? La showgirl ha postato sui social uno scatto del suo viso e i fan non l’hanno risparmiata da critiche e commenti. Secondo alcuni di loro la showgirl avrebbe ecceduto con i ritocchini.

Ilary Blasi: il ritocchino

Una delle foto condivise da Ilary Blasi via social non è piaciuta ai suoi fan, secondo cui la showgirl avrebbe abusato con la chirurgia plastica. “Ti stai trasformando in un mostro”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Eri così bella, ora sei irriconoscibile”. La showgirl non ha replicato alle critiche ma in tanti, tra i commenti alla foto, hanno insinuato che lei abbia abusato della chirurgia plastica.

Ilary non ha mai confessato apertamente di essersi sottoposta a qualche “punturina”, ma nel corso degli anni sono in tanti ad aver notato un netto cambiamento nell’aspetto del suo volto.

La showgirl ha sempre preferito ignorare le critiche e i commenti degli haters (anche se in passato, in più di un’occasione, è intervenuto suo marito Francesco Totti in sua difesa). La showgirl e suo marito hanno festeggiato quest’anno i loro primi 15 anni di matrimonio, e prima del lock down Totti aveva fatto sapere pubblicamente di desiderare un quarto figlio.

Ilary ha affermato di essere soddisfatta così (con 3 figli) e per il momento ha preferito soprassedere sulle richieste fatte da suo marito.

La showgirl cambierà idea? Per il momento i due si godono l’amore per Cristian, Chanel e Isabel (sempre più simile a mamma Ilary).