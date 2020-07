Con solamente qualche nuvola di schiuma a nascondere le parti intime, Raffaella Fico ha destabilizzato i fan con una foto dove appare nuda

Raffaella Fico, nuovamente innamorata, sembra aver ritrovato anche il desiderio di sedurre e provocare. Dopo le spettacolari foto in costume con il lato B in bella mostra, l’ex gieffina ha infatti deciso di abbandonare ogni pudore posando completamente nuda nella vasca da bagno.

Con il nuovo scatto pubblicato su Instagram, l’ex compagna di Mario Balotelli ha così letteralmente lasciato di stucco tutti i suoi follower. A gambe aperte nella vasca, la modella si copre il seno con le mani, mentre solo un po’ di schiuma le nasconde le parti intime. Lo sguardo di Raffaella è rivolto allo specchio, completando in questo modo il quadretto che sfiora i toni da luci rosse.

Bella come non mai, Raffaella Fico ha dunque regalato un momento di vero ardore a tutti i suoi ammiratori social. Con i lunghi capelli bagnati e lo sguardo malizioso riflesso nella superficie specchiata, la showgirl è apparsa più bollente che mai. Sarà stato Giulio Fratini a immortalarla da dietro l’obiettivo della fotocamera? I due fanno del resto coppia fissa da qualche tempo, mentre i loro roventi baci in spiaggia hanno infiammato le pagine del gossip.