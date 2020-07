Rita Dalla Chiesa ha deciso di dire addio a Italia sì? Importanti novità nel futuro della conduttrice.

Secondo indiscrezioni Rita Dalla Chiesa potrebbe non essere più al timone di Italia sì, che verrà condotto dal solo Marco Liorni. Secondo il rumor la conduttrice potrebbe non aver acconsentito a condurre una nuova edizione dello show per motivi connessi all’emergenza Coronavirus.

Rita Dalla Chiesa: addio a Italia sì?

Secondo un rumor sempre più insistente Rita Dalla Chiesa potrebbe non essere più la conduttrice di Italia sì al fianco di Marco Liorni. Sembra che per far fronte alla nuova ondata di contagi da Coronavirus la redazione del programma avrebbe apportato importanti cambiamenti, e uno di questi riguarderebbe la presenza di ospiti “nuovi” di volta in volta all’interno del programma.

Oltre a questo cambiamento – che potrebbe non essere andato a genio alla conduttrice – sembra che ci sarebbero importanti novità dal punto di vista lavorativo per Rita Dalla Chiesa, che potrebbe trovarsi alla guida di un programma tutto suo.

Forse proprio per questo motivo la conduttrice avrebbe deciso spontaneamente di rinunciare alla conduzione di Italia sì, ma per il momento sulla questione si attendono conferme.





Durante l’emergenza la conduttrice avrebbe avuto delle uscite piuttosto spiacevoli contro la comunità cinese (episodio per cui si è poi scusata) e secondo alcuni rumor questo ed altri motivi avrebbero spinto i vertici tv ad allontanarla dal suo show, che nella prossima edizione verrà il solo Liorni alla conduzione.

Sarà vero? Per il momento la conduttrice non ha né confermato né smentito la notizia riguardante il suo addio a Italia sì, e i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi.