Tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli la storia d'amore è naufragata, e lui ha spiegato perché.

Dopo un anno di amore e la convivenza, Massimo Colantoni e Sonia Onelli hanno annunciato di essersi lasciati. Colantoni ha anche spiegato i motivi che avrebbero portato alla loro separazione.

Massimo e Sonia: i motivi della rottura

Massimo Colantoni e Sonia Onelli si sono conosciuti circa un anno fa a Temptation Island (lei all’epoca era tra le tentatrici e lui era legato a Ilaria Teolis).

L’iniziale amicizia tra i due è diventata ben presto amore e recentemente la coppia era anche andata a convivere. La separazione è giunta come un fulmine a ciel sereno durante il lock down per l’emergenza Coronavirus. Inizialmente Massimo Colantoni ha affermato che tra lui e Sonia ci sarebbero state “divergenze inconciliabili” per quanto riguarda gli obiettivi comuni di vita futura, e che questo li avrebbe portati inevitabilmente a separarsi.



“Quando i motivi di disaccordo sono troppi, diventa impossibile e abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione dopo un anno di convivenza”, ha raccontato. Massimo ha anche dichiarato che ci sarebbe rimasto male per come Sonia ha gestito la rottura con i suoi fan. L’ex tentatrice, rispondendo a uno di loro sulla sua recente separazione da Massimo, avrebbe liquidato il discorso rispondendo: “Ho i miei buoni motivi”, frase che avrebbe fatto pensare a Massimo che lei voglia addossare la responsabilità della separazione solo a lui.

Sonia replicherà alle accuse del suo ex? Al momento sui social tutto tace, e in tanti sperano che la coppia decida di ricongiungersi o chiarirsi ulteriormente. Secondo i rumor circolati in rete uno dei due potrebbe essere anche nel prossimo cast di Uomini e Donne, ma per saperlo bisognerà attendere!