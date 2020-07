Forse non tutti sanno che Andrea Bocelli vive in una spettacolare villa a Forte dei Marmi, con tanto di affaccio sul mare e spiaggia privata

Dopo la scomparsa del grande Luciano Pavarotti, la musica lirica italiana ha certamente trovato un degno erede in Andrea Bocelli. Dell’artista sappiamo molte cose, ma avete mai visto dove vive insieme alla sua famiglia? Il tenore e la nuova compagna, insieme ovviamente ai suoi figli, abitano in una scenografica villa a Forte dei Marmi, località marina in provincia di Lucca.

Si tratta nella fattispecie di un palazzo incantevole, con tanto di vista sul mar Tirreno.

Villa Bocelli, angolo di paradiso

Qualche tempo fa, il popolare cantante italiano conosciuto in tutto il mondo aveva anche aperto le porte della sua lussuosa dimora in Toscana a “Gente”. Il magazine aveva così documentato la visita con una una serie di scatti che mostravano le stanze del gigantesco edificio.

La bellissima casa in Toscana di Andrea Bocelli aveva anche subito, qualche tempo fa, la fastidiosa visita di alcuni ladri. I malviventi avevano forzato il cancello, ma per fortuna erano poi stati messi in fuga dalla sicurezza privata.

L’artista aveva così mostrato il posto dove ama rilassarsi insieme ai suoi famigliari, tra un concerto e l’altro in giro per il mondo.

A quanto pare, l’abitazione di Forte dei Marmi era una vecchia pensione di fine 800: successivamente ristrutturata con perizia e attenzione, è diventata la meravigliosa Villa Bocelli. La magione si sviluppa su tre piani, con dieci camere da letto, uno studio di registrazione e tre pianoforti. Qualche anno fa il lirico aveva anche comprato il piccolo pezzo di spiaggia davanti al palazzo, divenuto un raffinato stabilimento balneare gestito dalla moglie.