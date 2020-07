Il nuovo post Instagram di Belen Rodriguez ha letteralmente disorientato i suoi numerosissimi fan: ecco il motivo di tanto stupore

Con 9,6 milioni di follower, Belen Rodriguez può dirsi la regina pressoché incontrata di Instagram. Tra qualche registrazione per Tu si que vales e qualche shooting fotografico, la presentatrice riesce anche a concedersi dei momenti di relax a Ibiza.

Dopo aver troncato la relazione col marito Stefano De Martino, i cui motivi restano ancora avvolti nel mistero, la showgirl non lesina certo nel pubblicare scatti da urlo direttamente dalla isla bonita, da sempre sua residenza estiva.

Belen stupisce tutti

In attesa, a quanto pare, di Gianmaria Antinolfi nella sua splendida villa ibizenca, Belen ha intanto condiviso un nuovo scatto che ha lasciato senza fiato tutti i suoi fan. Con le solite curve da capogiro e pose super sexy, l’argentina si è mostrata davanti a una porta azzurra tipicamente marittima. Quello che ha lasciato di stucco i suoi follower è stato a prima vista il pezzo superiore del bikini… Di color carne, esso ha infatti tratto in inganno molti, che hanno pensato che la soubrette fosse completamente in topless! Nel mentre a Ibiza dovrebbero essere arrivati anche i fratelli Jeremias e Cecilia, con i rispettivi compagni Deborah Togni e Ignazio Moser.

Le avventura della famiglia Rodriguez per l’estate 2020 sono solo all’inizio…