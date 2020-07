Paparazzato in barca a Porto Cervo, Flavio Briatore è apparso in compagnia di un'avvenente influencer milanese: nuova conquista estiva?

Flavio Briatore sembra aver trovato una nuova quanto bellissima “amica”. Si tratta nella fattispecie di Maria Ludovica Campana, milanese 24enne paparazzata insieme a lui dai fotografi del settimanale “Chi”. I due si sarebbero conosciuti per merito di un amico comune, durante una cena a Porto Cervo.

L’imprenditore si è infatti trasferito nella rinomata località balneare sarda da poche settimane. Qui sta infatti passando le vacanze nella sua nuova super lussuosa villa insieme al figlio Nathan Falco, nato dalla precedente relazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Visualizza questo post su Instagram White summer with @amoure_swimwear 🕊🤍✨ @botanicalbeachbabes ✨ Un post condiviso da 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐋𝐔𝐃𝐎𝐕𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐀 (@marialudovicacampana) in data: 26 Lug 2020 alle ore 5:13 PDT

Briatore: nuovo amore estivo?

Stilista e già popolare influencer, Maria Ludovica si è laureata all’istituto Marangoni di Milano, che offre corsi di moda, arte e design. Nonostante la giovane età, ha già creato un brand tutto suo che si chiama Amourè Swimwear. Inoltre ha in corso una collaborazione con il marchio di costumi da bagno Botanical Beach Babes.

Fisico prorompente, che non passa certo inosservato, quella che sembra essere la nuova fiamma di Briatore è anche arrivata in finale a Miss Italia nel 2014… Giusto per non farsi marcare niente!