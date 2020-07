Fedez e Chiara Ferragni hanno suscitato una nuova bufera sui social per via di un gesto considerato poco rispettoso e irritante

Chiara Ferragni e Fedez stanno passando allegramente le loro vacanze in giro per l’Italia, tra qualche impegno di lavoro e molto divertimento. Tuttavia un loro recentissimo post ha scatenato una nuova polemica sui social, nata in seguito a un gesto compiuto dal rapper che ha indignato non poco i follower.

Si tratta per la precisione di quello che è stato definito uno spreco, considerando soprattutto il difficile periodo che stiamo vivendo dopo la crisi economica determinata dal Coronavirus.

Chiara e Fedez “spreconi”

Sul profilo Instagram del cantante milanese è apparsa una foto che lo vede al mare insieme alla consorte Chiara Ferragni. Forse nella speranza di strappare qualche sorriso, la popolare coppia ha però condiviso un contenuto che è stato giudicato provocatorio. Nel dettaglio Fedez si è fatto immortalare tutto spalmato di crema solare, mentre sua moglie veniva illuminata dal sole.

Molti utenti, come anticipato, hanno subito lasciato i loro commenti sotto al post in questione. Uno di loro, in particolare, ha accusato i due di essere troppo spreconi. Ovverosia di essere stati disposti a consumare un intero tubetto di crema solo per un contenuto da pubblicare online.

Visualizza questo post su Instagram Il sole bacia i belli Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 27 Lug 2020 alle ore 5:41 PDT

Lo stesso commentatore si è arrabbiato soprattutto per l’alto tasso di inquinamento che la crema crea una volta sciolta nel mare. I fautori della diatriba sulla foto di Chiara e Fedez si sono alfine augurati che il cantante abbia avuto almeno l’accortezza di sciacquarsi sotto la doccia e non in quelle meravigliose acque.