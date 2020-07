Chiara Ferragni al mare con la famiglia: tutti pazzi per la mamma

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con la sua famiglia al mare e sono tutti impazziti per la mamma.

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui si trova al mare con la sua famiglia. Insieme a lei, che è scesa di 22 posizioni nella classifica dei più ricchi, ci sono le sue due sorelle e la sua mamma.

Quattro donne in costume e tutte in perfetta forma fisica. Marina Di Guardo, mamma dell’influencer, è quella che ha ottenuto maggiore successo dopo al condivisione di questa foto. Le donne si trovano in vacanza in Sardegna e lo scatto al mare sta letteralmente facendo impazzire il web.

Visualizza questo post su Instagram Mum and daughters ❤️ @valentinaferragni @fraferragni @marinadiguardo Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Lug 2020 alle ore 1:22 PDT

La mamma di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto in cui è insieme alle sorelle Valentina e Francesca e alla mamma Marina Di Guardo. In vacanza con loro ci sono anche il suocero Franco Lucia e il piccolo Leone, oltre ai mariti e fidanzati. Una vacanza dedicata al sole, al mare, al relax e ai momenti in famiglia, che per l’influencer, che si è divertita con il twerk, sono davvero importanti.

La donna che ha ottenuto maggiore successo questa volta è Marina Di Guardo, mamma di Chiara, che in costume sembra essere un’altra sorella dell’influencer.

La donna ha un fisico davvero perfetto e si è mostrata in splendida forma in compagnia delle bellissime figlie. Sono stati tantissimi i commenti che ha ricevuto questo scatto, come quello di Elettra Lamborghini, che ha scritto. “Ma scusaaa ma tua mamma che bona è cioèèè“. Non è stato l’unico commento rivolto alla Di Guardo, che è riuscita ad incantare tutti i follower della figlia.