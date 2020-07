Emma Marrone ha condiviso con i fan l'assurda conversazione avuta con un suo hater.

Da sempre Emma Marrone combatte sui social gli “odiatori seriali” e gli haters che – spesso senza motivi plausibili – attaccano lei e altre celebrità con commenti a dir poco vergognosi. La cantante ha condiviso con i fan anche uno scambio avvenuto in privato tra lei e un suo odiatore seriale.

Emma Marrone: la chat con l’hater

“Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni, dei ‘so tutto io'”, ha scritto Emma in una story su Instagram dove ha condiviso la chat surreale avuta con un suo hater. Lui l’avrebbe criticata per aver detto che la fortuna non esiste e poi, quando lei a sua volta gli ha risposto, ha ammesso di averla infastidita solo nella speranza di poter ottenere una sua risposta.

“Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto”, ha scritto il detrattore della cantante, che lei si è premurata di rimettere al suo posto.





Non è la prima volta che Emma Marrone si trova ad avere a che fare con gli odiatori seriali. Addirittura quando la cantante ha annunciato che la sua malattia si fosse ripresentata, era stata attaccata da una vera e propria gogna social e in tanti, tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo (come il regista Gabriele Muccino) avevano preso personalmente le sue difese scagliandosi contro gli odiatori.

Come lei molte altre star sono state spesso vittima degli attacchi social da parte degli haters: tra questi Belen Rodriguez, Ilary Blasi e la showgirl Alessia Marcuzzi (che addirittura è stata attaccata durante una diretta social con una sua collaboratrici e si è scagliata con un duro sfogo contro coloro che le avevano scritto i messaggi vergognosi).