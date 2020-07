Un aspirante concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto 100 mila euro per prendere parte al GF Vip 5.

Manca poco alla messa in onda di quella che sarà la quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche questa volta condotto da Alfonso Signorini. Secondo i rumor circolati in rete uno degli aspiranti concorrenti avrebbe richiesto la cifra di 100 mila euro per prendere parte al reality show.

GF Vip: la richiesta di 100 mila euro

Secondo i rumor circolati in rete a chiedere 100 mila euro per prendere parte al cast del Grande Fratello Vip 5 sarebbe stata nientemeno che la contessa Patrizia De Blanck, che già in passato aveva preso parte allo show (dove si era scontrata con la sua acerrima rivale, la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Sembra che alla quinta edizione del reality show oltre alla contessa – molto amica di Alfonso Signorini – potrebbe prendere parte anche sua figlia Giada, a cui lei è estremamente legata.





Durante l’emergenza Coronavirus le due hanno avuto una brutta lite e la stessa Patrizia De Blanck ha dichiarato che avrebbe “cacciato” Giada di casa. La giovane infatti avrebbe avuto talmente tanta paura dell’emergenza da finire per costringere sua madre a restare chiusa in casa e a rispettare ogni sorta di precauzione per evitare un eventuale contagio.

Oltre al Grande Fratello Vip condotto da Signorini ferve anche l’attesa per il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso che, anche a causa della pandemia in corso, non è chiaro quando prenderà il via (la conduttrice ha comunque assicurato che ci sarà).