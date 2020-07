Leone Lucia Ferragni ha scambiato suo padre, Fedez, per Justin Bieber: la reazione esilarante.

Il piccolo Leone Lucia Ferragni è ormai una vera e propria star dei social e i suoi genitori non perdono occasione per condividere con i fan i momenti comici trascorsi insieme al bambino. Di recente mamma Chiara Ferragni ha sottoposto al piccolo uno scatto di Justin Bieber e sua moglie, Hailey Baldwin, e il piccolo Leone li ha scambiati per la sua mamma e il suo papà.

Leone Lucia Ferragni: la foto di Bieber

Una volta vista la foto di Justin Bieber e di Hailey Baldwin il piccolo Leone non ha avuto dubbi: “Chi è questo?”, ha chiesto mamma Chiara Ferragni, e lui ha risposto “papà”, mentre sulla modella Hailey Baldwin – moglie del cantante – ha risposto immediatamente “mamma”. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone si stanno godendo le vacanze in giro per l’Italia dopo l’emergenza Coronavirus.

La coppia ha visitato alcune delle opere e dei musei più famosi d’Italia, ma sui social non sono mancate le critiche a loro carico: in tanti li hanno attaccati per aver scattato delle foto all’interno della Cappella Sistina, mentre durante la loro visita agli Uffizi di Firenze si è scatenato un putiferio per un post che le Gallerie degli Uffizi hanno voluto dedicare a Chiara Ferragni.

La coppia – che ha replicato via social – ha continuato a godersi indisturbata la vacanza e anzi, dopo la loro visita sembra persino che le Gallerie degli Uffizi abbiano registrato un incremento di visitatori (specialmente tra i giovanissimi).