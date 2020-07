Naike Rivelli infiamma i social con uno scatto a dir poco bollente: in equilibrio e senza vestiti.

Naike Rivelli ha sedotto i fan dei social con uno scatto ad alto tasso erotico: completamente senza vestiti e in equilibrio su un tavolo di legno, la figlia di Ornella Muti ha fatto il pieno di like.

Naike Rivelli: lo scatto bollente

I fan di Naike Rivelli sono ormai abituati ai suoi scatti provocanti e alle foto senza veli: in una di esse la figlia di Ornella Muti si è mostrata completamente senza vestiti mentre praticava yoga, sospesa su un tavolino di legno. Lo scatto ha fatto il pieno di like e in tanti hanno lodato le curve sinuose della Rivelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 27 Lug 2020 alle ore 12:07 PDT

In passato gli scatti osé di Naike le sono valsi qualche critica, ma a prendere le sue difese ci ha sempre pensato mamma Ornella Muti (che, talvolta, si è anche prestata a qualche scatto provocante insieme alla figlia). Naike Rivelli è mamma di Akash Cetorelli (nato nel 1996) e oggi avrebbe al suo fianco un nuovo amore. In passato la figlia di Ornella Muti è stata legata a Manou Lubowski e a Yari Carrisi (figlio di Al Bano e Romina Power).

Ornella Muti non ha mai svelato chi fosse realmente il padre di Naike, che per anni ha creduto di essere figlia del produttore José Luis Bermúdez de Castro Acaso. In seguito la Rivelli si è sottoposta al test del DNA, scoprendo che lui non sarebbe stato il suo vero padre.