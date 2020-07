Storia naufragata tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? La confessione dell'ufficiale della marina via social.

Dopo la pausa stagionale di Uomini e Donne di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sono perse le tracce sui social: dopo un avvistamento a Roma i due non si sono più fatti vedere insieme. In uno sfogo su Instagram il cavaliere 26enne ha fatto delle affermazioni che questa volta sembrano riferirsi chiaramente alla dama.

Storia naufragata tra Gemma e Nicola?

In tanti si chiedono se tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ci saranno novità e se i due abbiano continuato a frequentarsi anche dopo la chiusura stagionale di Uomini e Donne. Sui social nessuno dei due ha rilasciato commenti a tal proposito, ma in uno sfogo su Instagram l’ufficiale della marina 26enne sembra essersi riferito chiaramente alla dama (con cui la storia, secondo i rumor, sarebbe presto naufragata): “L’estate è andata come è andata, quindi ho deciso di riprendere i miei corsi, i miei studi e il mio lavoro.

Ho un po’ di cose da fare, meno male”, ha affermato Nicola. Pur non avendo menzionato direttamente Gemma sembra che il giovane ufficiale della marina stia cercando il modo per ingannare il tempo e tenere la mente occupata, specie ora che la storia con la dama sarebbe giunta al termine.



Nelle prossime settimane Sirius trascorrerà – come da lui stesso affermato – alcune settimane di vacanza tra Sorrento e Positano in compagnia di alcuni amici. Per il momento Gemma Galgani ha preferito mantenere il massimo riserbo e sulla storia con il giovane cavaliere non ha proferito parola. Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne i fan potranno saperne di più?