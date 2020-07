Pago ha un nuovo lavoro: è bufera

Pago è stato travolto dalle critiche per la sua nuova attività lavorativa: il cantante ha replicato via social.

Pago, al secolo Pacifico Settembre, negli scorsi mesi ha partecipato al Grande Fratello Vip, ha pubblicato un libro e per finire ha registrato alcune pubblicità. Il nuovo lavoro del cantante ha creato non poca indignazione in rete, e i fan lo hanno coperto di insulti.

Pago: il nuovo lavoro

Dopo l’uscita del libro Pago ha deciso di buttarsi nel mondo della pubblicità: il cantante ha prestato il suo volto per promuovere Acqua e sapone, e i fan sui social non hanno affatto gradito la vicenda. Sulla questione molti – come Deianira Marzano – hanno accusato Pago di essere solo alla ricerca di business. Il cantante ha replicato a mezzo social, affermando di voler continuare ad essere sempre libero di fare ciò che gli piace:

“Ma chi l’ha detto…che si deve fare così? Ma perché..si deve andare per forza di là? A un vagabondo come me nessuno può dire cosa deve fare , figuriamoci dove deve andare”, ha scritto il cantante via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale) in data: 26 Lug 2020 alle ore 7:05 PDT







Pago sta vivendo un’estate da single dopo che la relazione con Serena Enardu è naufragata irreparabilmente per la seconda volta.

A quanto pare Pago avrebbe scoperto alcune chat tra la ex e l’ex tentatore Andrea Graziani, e come al solito ha affermato che tra lui e Serena ci sarebbero stati grossi problemi di fiducia. Anche Serena Enardu ha dedicato diversi messaggi alla vicenda, e per il momento sembra che lei e Pago non siano intenzionati a deporre l’ascia di guerra.