Disavventura per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: nel giorno del loro anniversario non sono riusciti a partire.

Paola Di Benedetto e il suo fidanzato Federico Rossi avrebbero voluto festeggiare il loro secondo anniversario di fidanzamento in maniera molto speciale, ma qualcosa purtroppo è andato storto e i due hanno dovuto trovare un’altra soluzione.

Paola Di Benedetto e Federico: l’anniversario

L’ex naufraga nonché vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, avrebbe voluto festeggiare il suo secondo anniversario con Federico Rossi in maniera davvero speciale: i due avevano prenotato un volo per Santorini che purtroppo – forse anche a causa dell’emergenza Coronavirus – è stato cancellato. I due allora hanno acquistato un nuovo biglietto ma poi, una volta recatosi in aeroporto, non sono riusciti a partire a causa di alcuni documenti mancanti.

La coppia non si è data per vinta, e così per festeggiare in grande stile i due si sono recati nel loro ristorante preferito a Modena (città natale di Federico) dove hanno ripiegato su una romantica cenetta. A raccontare la disavventura dell’anniversario ai fan è stata Paola Di Benedetto, che ha condiviso una foto direttamente dal ristorante in cui lei e Federico hanno cenato insieme.







La coppia ha resistito a ben 5 mesi di lontananza (dovuti alla partecipazione di lei al GF Vip e poi al lock down per l’emergenza Coronavirus) e oggi sono più felici che mai. I due hanno attraversato un periodo di crisi durante l’estate 2019 ma sono tornati insieme più uniti di prima, e in tanti sperano che presto convolino a nozze.