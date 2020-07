Come finirà il falò di confronto tra Annamaria e Antonio a Temptation Island? La verità circolata in rete.

La relazione tra Annamaria Laino e Antonio Martello si sono lasciati? Il 28 luglio a Temptation Island andrà in onda il finale dell’atteso confronto tra i due, ma sui social hanno già iniziato ad emergere le prime indiscrezioni.

Annamaria e Antonio: il falò di confronto

A Temptation Island Antonio ha instaurato un rapporto sempre più profondo con la single Ilaria, e tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della sua storia con la fidanzata Annamaria. Il 28 luglio verrà trasmessa la parte finale del fan di confronto che i due hanno avuto sull’isola delle tentazioni, e a quanto pare tutto lascerebbe pensare a una definitiva rottura per la coppia. Secondo i rumor circolati in rete Antonio e Annamaria si lasceranno, anche se a quanto pare potremmo rivederli insieme a Temptation Island un mese dopo.





Nella prima parte del falò di confronto Annamaria non aveva mancato di far notare al fidanzato quanto il suo avvicinamento a Ilaria la stesse facendo soffrire: Mi hai uccisa, hai fatto il porco per due settimane. Antò solo sesso, pensavi solo sesso”, aveva detto la ragazza: “Tieni il testosterone fino a ca’, ti ha oltrepassato il testosterone.

Lorenzo l’ha dovuta cacciare. Tu mi vedi come mamma, come quella che ti dà un posto per dormire. Mi hai tenuto perché nun ti ho fatto manca’ niente ma non hai alcuna forma di amore nei miei confronti”. Antonio, dal canto suo, aveva risposto di aver compreso di aver oltrepassato il limite. Cosa succederà tra i due al falò di confronto? Per saperlo bisognerà attendere la puntata di martedì 28 luglio.