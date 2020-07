Un nuovo scatto di Alba Parietti in costume super sgambato ha letteralmente sconvolto i fan di Instagram: la foto mozzafiato

Alba Parietti è tornata a mostrarsi sui social nella sua immancabile bellezza. Arrivata anche lei a Ibiza per le sue vacanze estive, l’attrice piemontese ha subito colto l’occasione per interagire con i suoi tanti follower su Instagram. Così si è lasciata immortalare con un costume davvero stratosferico, mostrando fra l’altro una forma fisica a dir poco invidiabile.

In pochissimo tempo, la foto in questione ha raggiunto un successo abnorme, inondandola di complimenti a like a profusione.

Visualizza questo post su Instagram Cala jundal @missbikiniluxe #white @ferrum_jewels Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 26 Lug 2020 alle ore 4:38 PDT

Solo pochi giorni fa, Alba Parietti era tornata a far parlare di sé per via di un post che aveva condiviso sempre sul popolare social network.

In esso, nel dettaglio, avevo voluto rispondere ad alcune critiche velate relativamente ad alcune foto da lei ritoccate.