Antonio Zequila, fulmine su Antonella Elia e Pietro Dalle Piane: “Hanno un copione”.

Temptation Island è ormai alle battute finali. Giovedì 30 luglio 2020, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di un’edizione record. Tra le coppie che stanno riscuotendo maggior successo c’è, senza dubbio, quella composta da Pietro dalle Piane e Antonella Elia. Sul web ha fatto molto discutere il comportamento poco fedele dell’attore.

In una delle ultime puntate, infatti, Pietro, eludendo le telecamere, ha baciato una ragazza tentatrice, mandando Antonella su tutte le furie. Sono in tanti, però, a credere che l’uomo stia recitando un copione, in accordo con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Antonio Zequila. Anche lui ha condiviso l’esperienza del reality di Signorini con la Elia. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Antonio ha usato delle parole davvero molto pesanti per la sua ex coinquilina.

“Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti”.

Le parole di Antonio Zequila

Insomma, stando alle parole di Antonio Zequila, le reazioni che avrebbe avuto Antonella, alla vista dei filmati di Pietro con la single Beatrice, sarebbero completamente finte. Non è finita qui. Secondo l’attore napoletano, infatti, Pietro e la Elia si starebbero usando a vicenda. “Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno.

L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.