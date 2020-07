Barbara D'Urso infiamma i social con un selfie bollente e senza un filo di make up.

Barbara D’Urso ha condiviso con i fan uno scatto al naturale, senza un filo di trucco, e con solo un asciugamano addosso. La conduttrice ha fatto il pieno di like e in tanti le hanno fatto notare che senza make up sarebbe ancora più bella.

Barbara D’Urso senza trucco

Orgogliosa dei suoi 63 anni Barbara D’Urso sfoggia ancora una forma fisica invidiabile e un bellissimo viso: la conduttrice ha fatto il pieno di like sui social postando uno scatto senza trucco dal giardino della sua casa. In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua pelle e per la sua bellezza (che secondo alcuni sarebbe ancora meglio senza make up).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 27 Lug 2020 alle ore 3:16 PDT

La conduttrice si sta godendo la pausa estiva prima di tornare a settembre, come di consueto, con i suoi numerosi programmi tv. Ancora non è chiaro quando riprenderà il Grande Fratello, mentre sono sempre più insistenti le indiscrezioni riguardanti i presunti membri del cast della versione vip del reality show (condotto da Alfonso Signorini).



Barbara D’Urso non si è fermata neanche nel pieno dell’emergenza Coronavirus o dopo essersi infortunata a una mano (dove si sarebbe bruciata per sbaglio). Nei mesi del lock down per l’emergenza la conduttrice ha espresso la sua nostalgia per i figli, Giammauro ed Emanuele Berardi, che per alcuni mesi non avrebbe visto.