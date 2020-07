Belen Rodriguez pare aver già messo da parte Gianmaria Antinolfi in vista di una nuova possibile conoscenza con un bellissimo attore milanese

Colpi di scena a non finire in questa estate 2020 per Belen Rodriguez. Con il manager Gianmaria Antinolfi pare già infatti essere tutto finito, dopo le foto dei roventi baci rubati solo qualche settimana fa a Capri. Destreggiarsi con nonchalance tra paparazzi e gossip non dev’essere molto semplice, così forse il napoletano non ha retto all’eccesso di popolarità.

Ad ogni modo, pare che la splendida argentina si sia già avvicinata a un giovane quanto affascinante attore del momento. Di chi si tratta nel dettaglio?

Belen, nuova fiamma dopo Gianmaria?

Il nome che sta facendo la sua comparsa accanto a quello di Belen è Michele Morrone. Tra i due, difatti, pare esserci stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram. Inoltre l’attore 29enne, nato a Melegnano, alle porte di Milano, corrisponderebbe appieno ai canoni estetici della sudamericana.

Non è tuttavia chiaro quando i due possano approfondire questa loro nuova conoscenza virtuale. Michele è infatti sempre in giro per il mondo, soprattutto dopo il successo del film 365 giorni su Netflix.

Michele Morrone è dunque ormai uno degli uomini più desiderati d’Europa, America e Arabia Saudita.

Recentemente è stato anche scelto come testimonial di Guess e Dolce & Gabbana, pubblicando persino il suo primo album. Come la presentatrice di Tu si que vales, anche lui è divorziato e con due figli. Dal 2014 al 2018 è stato sposato con Rouba Saadeh, stilista libanese che l’ha reso papà di Marcus e Brando, rispettivamente di 7 e 3 anni.