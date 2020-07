Boss Doms e Valentina Pegorer: “Temptation Island? Non fa per noi”

Boss Doms e Valentina Pegorer: la confessione su Temptation Island e sul loro primo incontro.

Boss Doms e Valentina Pegorer sono più innamorati che mai e per la prima volta hanno rivelato dettagli sul loro primo bacio e sul loro amore. La coppia ha rivelato che prenderebbe parte a una nuova edizione di Pechino Express, mentre ha escluso categoricamente Temptation Island.

Boss Doms e Valentina: la confessione

Dopo oltre 3 anni d’amore Boss Doms e Valentina Pegorer sono più innamorati che mai: i due si sono incontrati per la prima volta a Pechino Express, e tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Il loro amore è stato consacrato dell’arrivo della piccola Mina, la figlia che hanno chiamato così in onore della celebre cantante. La coppia ha affermato che prenderebbe parte volentieri a un’altra edizione di Pechino Express, mentre per quanto riguarda Temptation Island la risposta è decisamente “no”: “Non fa per noi, piuttosto potremmo pensare a un Pechino 2.0”, hanno affermato.





La coppia ha affermato che il loro sarebbe stato un “sincero e genuino colpo di fulmine” e che il primo bacio sarebbe scattato durante una festa in piscina: “Sapeva di sudore, di gin, di cloro della piscina. Se fosse un animale, il nostro primo bacio sarebbe una rana o una falena”, ha dichiarato Boss Doms.

La giovane conduttrice Valentina Pegorer in passato ha preso le difese del compagno e di Achille Lauro dopo le polemiche sorte al Festival di Sanremo 2020 per il bacio che i due si sono scambiati sul palco (e che sono soliti scambiarsi dopo le loro esibizioni live).