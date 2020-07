Nell’intervista esclusiva Cecilia Quadrenni ha descritto il nuovo singolo e l'emozione della condivisione: “Gli affetti sono la vera ricchezza”.

Dopo il successo di “Esco nuda”, Cecilia Quadrenni presenta il nuovo singolo, “Verso Oriente”. Nel brano la cantante toscana unisce melodie orientali, più soavi e riflessive, a sound pop elettronici. La cantautrice racconta in chiave metaforica la fine di un rapporto, che porta alla tormentata interruzione di un capitolo della propria vita.

Una fine difficile e per questo paragonata a una vera e propria guerra. “Un deserto, uno scontro, la rabbia e il rancore che finiscono per logorare i rapporti. Come i soldati sempre in guerra, ci guardiamo con sospetto e ci attacchiamo per paura di perderci o di rimanere soli”. Così ha dichiarato Cecilia Quadrenni, la quale, sul brano “Verso Oriente”, ha aggiunto: “In un momento in cui tutto rimane in superficie, prevale la voglia di arrivare in fondo, sviscerare le emozioni e vivere tutto con anima e corpo.

La terra che ci insegna a purificarci e tornare alla pace attraverso la resa, il perdono e la pioggia. Un simbolo di rinascita ma anche di libertà e cammino verso l’accettazione nella nostra unicità”. Il videoclip ufficiale è stato girato in una location suggestiva e tutta all’aria aperta. Cecilia si è spostata in mezzo al verde della Brianza e, godendo di una vista mozzafiato, si è cimentata nella realizzazione del video che accompagna la sua nuova canzone.

A riguardo ha detto: “Si mescolano le emozioni di chi si lascia logorare dal rancore e dall’odio perdendosi nei vicoli magici e angusti del paese e quelle di liberazione e pace caratterizzate dall’ascesa sulle scalinate in direzione del santuario. Un’esperienza straordinaria dove il luogo evocativo e senza tempo, si è mescolato alle note della canzone in un connubio perfetto”.

Nell’intervista esclusiva, Cecilia Quadrenni ha parlato del nuovo singolo, “Verso Oriente”, e dei progetti futuri.

Ha offerto importanti spunti di riflessione e consigli profondi dei quali fare tesoro.



Cecilia Quadrenni racconta “Verso Oriente”

Ad anticipare il nuovo album è un brano “variopinto” e originale, in grado di unire le calde atmosfere orientali, dal sound più lento e riflessivo, alle melodie pop, più elettriche ed elettrizzanti.

Sul progetto Cecilia ha spiegato: “Il mio manager ha notato nella mia voce delle sonorità molto eteree, etniche, molto sospese e dolci, delicate. Così abbiamo pensato sarebbe stato bello aggiungere un arrangiamento ricco di bassi. Anche il testo è più aggressivo: parla di guerra, ma alla metafora si unisce la fede nella speranza. Abbiamo dato vita a un contrasto tra voce e arrangiamento: sarà una costante anche delle prossime canzone”.

Attraverso la metafora della guerra, Cecilia Quadrenni in “Verso Oriente” descrive il dolore di una relazione che finisce e il cambiamento che subiamo sotto l’influenza di altre persone. A tal proposito, ha dichiarato: “Parlo di amore, ma le mie parole riguardano qualsiasi tipo di rapporto: affettivi, familiari, di amicizia. Spesso restiamo attaccati a gelosie, ingiustizie subite e rancori che ti logorano”.

Nel brano, con la delicatezza che la contraddistingue, descrive anche quell’umana e intima paura di restare soli. Un timore profondamente legato all’essere umano: “Abbiamo bisogno degli altri. Mi piace stare sola, ma per scelta: l’uomo non è fatto per stare solo”. La vera felicità, come giustamente sottolineato dalla cantante toscana, è frutto della condivisione: “Un bel traguardo lo si vive intensamente solo se condiviso con gli altri. Se resti solo con le tue emozioni non c’è lo sviluppo dell’essere umano, che è nato per stare insieme. Avere degli affetti è la vera ricchezza”.

E quanto è difficile essere sé stessi e mettersi a nudo in una relazione? “Mettersi a nudo, in una relazione d’amore, è la parte più difficile ma forse la meno necessaria. Forse deve restare la voglia di scoprire sempre di più l’altro, la sua parte più intima”, è la sua risposta. Per lei, nell’amicizia è diverso: “Ho una carissima amica con la quale posso mettermi a nudo al 100%. Si tratta di una grande e rara fortuna”.

Tra le bellezze di Montevecchia

Il videoclip ufficiale, del quale la stessa Cecilia è protagonista, è stato girato in una location all’aria aperta, capace di offrire un’atmosfera unica e suggestiva. Ha conosciuto per la prima volta Montevecchia alta, comune della Brianza in provincia di Lecco.

“Il merito è del mio manager, il quale mi ha consigliato un luogo suggestivo e dai richiami orientali. Dalle foto faticavo a comprenderne a pieno la bellezza: è un posto magico, spero di tornarci presto. Durante le riprese del video sentivo la tensione. Era appena finito il lockdown e per muoversi erano ancora necessari i permessi di lavoro. Se non fosse stata “buona la prima”, probabilmente l’uscita di “Verso Oriente” sarebbe slittata. Vorrei tornare presto a visitare Montevecchia, ammirare il paesaggio seduta in qualche localino e goderne la bellezza passeggiando per le sue piccole vie”, ha fatto sapere la cantautrice.

I prossimi progetti

Mentre si gode l’emozione e la soddisfazione per l’uscita del nuovo singolo, Cecilia Quadrenni è al lavoro su altri progetti. “Sto realizzando il disco, ma le date dei live sono ancora incerte. Oltre agli inediti che presto conoscerete, farò due cover di Mango: sarà un omaggio al mio artista italiano preferito”, ha spiegato.

Sugli inediti dei quali è autrice ha svelato: “Affronterò temi particolari e differenti rispetto a “Esco nuda” e “Verso oriente”, i brani che ho presentato finora”. Per il momento si gode la bella soddisfazione, frutto della sua determinazione, degli sforzi fatti, della gentilezza e della passione che la caratterizzano: “Sono veramente molto contenta”, ha detto dolcemente.





Ora, inoltre, aspetta di poter presto tornare a incontrare il pubblico e divertirsi nei live. La crisi economica conseguente all’emergenza coronavirus si è fatta sentire anche per gli artisti. C’è sempre più bisogno di ripartite, ma alla necessità si aggiunge l’emozionante e profonda adrenalina che solo il pubblico sa donare.