Diletta Leotta tradita: l’indiscrezione su Daniele Scardina

Diletta Leotta potrebbe essere stata tradita da Daniele Scardina.

Diletta Leotta è stata tradita da Daniele Scardina? Il loro amore è ufficialmente finito, dopo un anno dal loro primo incontro e dopo aver trascorso insieme i mesi di quarantena. La coppia ha deciso di separarsi, ma i veri motivi dietro questa rottura rimangono un mistero.

I diretti interessati non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo la fine della loro storia d’amore, ma secondo l’indiscrezione riportata dal settimanale Chi dietro quesa decisione della conduttrice ci sarebbe un errore del pugile.

Diletta Leotta è stata tradita

La rivista di Alfonso Signorini ha definito questo errore come “una distrazione“, ma sicuramente è qualcosa di molto serio visto che ha spinto la Leotta a lasciare Scardina. La loro storia d’amore sembrava andare a gonfie vele ma, dopo una quarantena ricca di amore e passione, i due si sono improvvisamente separati.

Sono addirittura partiti per due mete molto diverse per le vacanze, in modo da non rischiare di incontrarsi. Lei è tornata nella sua città, Catania, dalla sua famiglia.





Prima di questa vacanza è stata vista a cena con Zlatan Ibrahimovic e in molti hanno insinuato che poteva esserci un flirt.

La donna, però, ha deciso subito di rifugiarsi dalla sua famiglia. Scardina, invece, è ad Ibiza con i suoi amici. I due sono sempre più lontani ed è evidente che le loro strade si sono divise definitivamente. Dietro questa rottura potrebbe esserci davvero un tradimento, ma per il momento non è stata data alcuna conferma.