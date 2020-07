Elisa Isoardi ha fatto un appello ad Antonella Clerici per aiutare i cuochi della sua trasmissione.

Elisa Isoardi, sul settimanale Nuovo Tv, ha fatto un appello alla collega Antonella Clerici, che le ha lasciato un like strategico, per aiutare i cuochi della sua trasmissione. La donna ha chiesto alla collega di non lasciare a casa i cuochi che hanno lavorato nell’ultima edizione de La Prova del Cuoco, che è stato chiuso definitivamente dopo vent’anni.

La Rai ha preso questa decisione a causa dei bassi ascolti registrati negli ultimi anni e ha deciso di mettere un nuovo cooking show al suo posto, condotto dalla Clerici, che si chiamerà È sempre mezzogiorno.

Elisa Isoardi appello alla Clerici

Elisa Isoardi si è lasciata andare a questo appello spontaneo verso Antonella Clerici, che la sostituirà con questa nuova trasmissione dopo un anno un po’ difficile dal punto di vista professionale.

“Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione” ha chiesto la conduttrice sul giornale, aggiungendo che ci rimarrebbe molto male se la Clerici non prendesse questa decisione.

La donna si riferisce in modo particolare a tre chef a cui si è affezionata, ovvero Alessandra Spisni, Daniele Persegani e Natale Giunta. “Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante” ha spiegato Elisa Isoardi, che è pronta per un nuovo programma di medicina e salute e per partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle.